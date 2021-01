Os carnês do IPTU começaram a ser enviados em dezembro e estão disponíveis no site da Prefeitura, mas os contribuintes também podem retirá-lo pessoalmente na Secretaria de Fazenda Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 25/01/2021 08:30

SÃO GONÇALO - Termina nesta segunda-feira (25) o prazo para os contribuintes do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) com último dígito da inscrição imobiliária 0 ou 1 receberem 5% de desconto no pagamento da cota única. O pagamento pode ser feito nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou Santander.

“Se o contribuinte tiver dinheiro investido, vale mais a pena pagar o IPTU em cota única do que parcelado, pois vai ter um desconto muito maior do que qualquer outro investimento, além de ser um incentivo para o bom pagador”, afirma o secretário de Fazenda, Pedro Luciano de Lemos.

Os carnês do IPTU começaram a ser enviados em dezembro e estão disponíveis no site da Prefeitura de São Gonçalo ( CLIQUE AQUI para acessar o link). O contribuinte também pode solicitar o carnê presencialmente, na sede da Prefeitura ou no Posto Fazendário do Arsenal. No entanto, para evitar aglomerações devido à pandemia do coronavírus, a Secretaria de Fazenda orienta que a retirada seja feita de forma on-line.

Caso o contribuinte não realize o pagamento até a data de vencimento, será cobrado um acréscimo de multa e juros de acordo com a previsão legal.



Confira o calendário do desconto de 5% em cota única:



Final 0 e 1 - até o dia 25 de janeiro



Final 2 e 3 - até o dia 26 de janeiro



Final 4 e 5 - até o dia 27 de janeiro



Final 6 e 7 - até o dia 28 de janeiro



Final 8 e 9 - até o dia 29 de janeiro