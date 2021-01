As mortes lançadas a cada boletim epidemiológico divulgado são de datas retroativas, mas registradas na data em que é concluído o resultado dos testes Divulgação

SÃO GONÇALO registrou nove óbitos em decorrência do novo coronavírus no sábado (23), chegando a 1.179 mortes no total desde o início da pandemia, em março do ano passado. Até agora, a cidade contabiliza 40.866 casos confirmados, sendo 38.338 curados. No momento há 56 doentes hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 1.293 se recuperam em quarentena domiciliar.

As mortes lançadas a cada boletim epidemiológico divulgado são de datas retroativas, mas registradas na data em que é concluído o processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes. Entre os contabilizados neste fim de semana, estão seis mulheres e três homens, duas pessoas acima dos 90 anos, três entre 70 e 80, três entre 60 e 70, e uma delas na faixa dos 50 anos. As regiões de origem são variadas.

Óbitos de hoje por gênero, idade e bairro:

Feminino, 70 anos, Ieda

Feminino, 57 anos, Guaxindiba

Feminino, 62 anos, Paraíso

Feminino, 71 anos, Antonina

Masculino, 80 anos, Portão do Rosa

Masculino, 62 anos, Boa vista

Masculino, 90 anos, Itaúna

Feminino, 91 anos, Porto Velho

Feminino, 63 anos, Vista Alegre