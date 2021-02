Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 04/02/2021 00:00 | Atualizado 04/02/2021 10:49

A definição do calendário de pagamento do 13º salário de 2020 para os 100.855 servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município do Rio de Janeiro que aguardam o crédito deve sair após o dia 7. A partir dessa data, a prefeitura conseguirá avaliar os números de arrecadação do IPTU.

Boa parte da receita com o pagamento do imposto em cota única entrará no caixa municipal até a próxima semana. Por enquanto, o governo carioca não tem recursos financeiros suficientes para quitar essa folha - deixada como dívida pela gestão anterior.

Para cobrir essa despesa, a Prefeitura do Rio precisa de R$ 935 milhões. Até o momento, só receberam a gratificação aqueles que ganham até R$ 4 mil, o que soma o total de 97.547 pessoas.