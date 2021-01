PM apreende fuzil e pistola em comunidade de São Gonçalo. Dois suspeitos foram baleados Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 09:33

Rio - PMs do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram nesta quinta-feira (21) uma operação no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Houve confronto e dois suspeitos acabaram baleados.

Os agentes apreenderam um fuzil, calibre 556, de uso restrito das forças armadas e uma pistola. Além das armas, houve apreensão de drogas.

Os baleados foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. A direção do hospital não divulgou o estado de saúde deles.

Em nota, a PM disse que os policiais foram atacados pelos suspeito, dando início ao confronto. Após os tiros, os dois baleados foram encontrados em um ponto de venda de drogas e socorridos. A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro).