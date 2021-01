DHNSGI investiga sequência de crimes em poucas horas em Niterói e São Gonçalo Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:34 | Atualizado 18/01/2021 19:03

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga uma possível ligação entre dois homicídios e uma onda de roubos a carros na madrugada desta segunda-feira (18), nas regiões de São Gonçalo e Niterói. A madrugada de crimes teria sido de autoria de um mesmo grupo de criminosos que usaram um veículo modelo Ônix, cor branca, para praticar os crimes.



Os ataques teriam iniciado com uma sequência de assaltos a pedestres na Rua Itapetininga, no Bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, quando criminosos encapuzados renderam duas pessoas no veículo modelo Ônix, cor branca. As vítimas foram rendidas e questionadas sobre a localização de armas, em seguida foram baleadas com disparos no pé e receberam ordem para corre em direção a mata. O caso ficou registrado na 74º DP (Alcântara).



As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubande.

Em seguida, eles teriam seguido para Icaraí, um bairro nobre de Niterói. O bando iniciou então uma segunda onda de assaltos, só que dessa vez deixando um idoso morto. O aposentado Nilton Cerqueira, de 63 anos, foi baleado com um tiro no pescoço durante uma tentativa de assalto na Avenida Roberto Silveira. Ele estava ao lado da esposa quando teve o carro interceptado por homens armados em um veículo Ônix, cor branca, por volta de 1h.

Testemunhas contaram que ele se assustou e os bandidos atiraram na direção do carro. Depois de ser baleada, a vítima perdeu a direção e colidiu no muro de uma loja, ele faleceu no local.

Um segundo motorista que passava pela rua teve seu carro, um Honda Civic, levado pelos bandidos para ajudar na fuga. Um equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionado para averiguar uma ocorrência de tiros no bairro de Icaraí.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) que faziam um patrulhamento na região foram averiguar os disparos. No local, houve confronto com os bandidos que conseguiram fugir. A vítima foi socorria no próprio carro e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado titular da DHNSGI, Bruno Cleuder, as linhas de investigações apontam que ambos os casos de homicídio em Niterói e São Gonçalo tenham sido praticados pela mesmo grupo, que se refugiou na comunidade do Miriambi. Essa comunidade faz parte do grupo de comunidades que estão em guerra há meses por conta da guerra entre as facções do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Devido a essa guerra, o policiamento na região é reforçado constantemente, mas a entrada de policiais nestes locais não é muito simples de ser realizada.

Ambos os casos seguem em investigação na DHNSGI e ninguém foi preso até o momento.