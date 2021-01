Idoso de 63 anos morre durante tentativa de assalto em Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 09:56

Rio – A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga a morte do aposentado Nilton Cerqueira, 63 anos, na madrugada desta segunda-feira (18), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi baleado com um tiro no pescoço, durante uma tentativa de assalto na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, bairro nobre da cidade.



Nilton estava ao lado da mulher e teve o carro interceptado por homens armados que estavam em um veículo roubado, por volta de 1h. Testemunhas contaram que ele se assustou e os bandidos atiraram na direção do carro. Depois de ser baleada, a vítima perdeu a direção e colidiu no muro de uma loja.



Um segundo motorista que passava pela rua teve seu carro, um Honda Civic, levado pelos bandidos.



A PM disse que policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados para uma ocorrência de tiros em Icaraí. No local os policiais encontraram a esposa da vítima tentando estancar o sangue.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do idoso ainda no local.



Investigações



A DH Niterói informou que o local do crime foi periciado durante a madrugada. Imagens do circuito de segurança estão sendo analisadas para identificação dos autores do crime.



A Polícia Civil acredita que os assaltantes sejam ligados ao tráfico de drogas da comunidade Miriambi, em São Gonçalo, já que o veículo levado pelos bandidos foi recuperado num dos acessos à localidade, após troca de tiros com policiais do 7º BPM (São Gonçalo).