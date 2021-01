Uma investigação está sendo feita para saber se a arma encontrada junto com o criminoso é a mesma usada no crime que tirou a vida de Leonardo Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 04/01/2021 16:30 | Atualizado 04/01/2021 16:39

Rio das Ostras - Foi preso neste domingo (3), o jovem André Lucas Alves Trancoso, de 20 anos, vulgo Bolt, acusado de assassinar o dono de um depósito de bebidas, Leonardo Carneiro Nascimento (35), no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras , no mês de setembro do ano passado. O crime chocou a cidade, pois a vítima foi morta a tiros, numa tarde de quinta-feira (24/9), no portão da sua residência.

Após a PM receber uma denúncia anônima de que o meliante estava escondido na Rua Santa Catarina, do bairro Cidade Praiana, policiais da 4ª CIA do 32° BPM, foram até o local indicado e por volta das 18h, prenderam André Lucas e apreenderam com ele, uma pistola calibre 9mm. Uma investigação está sendo feita para saber se a arma encontrada é a mesma usada no crime que tirou a vida de Leonardo.



Segundo moradores, a vítima era uma pessoa querida por todos e não tinha envolvimento com atividades ilícitas. A motivação do crime é considerada banal/motivo fútil. A informação é que o dono do depósito, teria pintado o muro da sua casa, cobrindo uma sigla de uma facção criminosa. Motivo que levou o criminoso a tirar a vida do comerciante.

Publicidade

O fato causou comoção nas redes sociais. Após o trabalho de investigação, o autor do crime foi identificado, e o mandado de prisão ativo pendente a ser cumprido. O preso foi encaminhado à 123ª DP de Macaé.