Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 12:14

Rio – Um homem de 33 anos morreu depois de ter sido baleado durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta segunda-feira (18). Wendel de Freitas estava acompanhado da esposa e um amigo do casal quando teve o carro interceptado por bandidos armados na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura do bairro Jardim Catarina.



A Polícia Militar informou que policiais do 7º BPM (São Gonçalo) patrulhavam a região e ouviram os disparos. No local, houve confronto com os bandidos que conseguiram fugir do local.



A vítima foi socorria no próprio carro e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí vai investigar o caso.