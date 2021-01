Coronavac Oxford Foto: Divulgação

Publicado 25/01/2021 10:14 | Atualizado 25/01/2021 11:24

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai receber 7.090 doses da vacina Oxford/Astrazeneca. A chegada do lote vai acontecer ainda na manhã desta segunda-feira, 25. Um helicóptero trazendo a vacina deve pousar no Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes, de onde a vacina será distribuída na região. Ainda nesta segunda, às 12h, os profissionais da saúde que trabalham no Hospital do Olho Julio Cândido de Brito começarão a ser vacinados.

O Rio de Janeiro segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. As vacinas serão destinadas ao público prioritário, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde nos informes técnicos recebidos pela Secretaria estadual de Saúde.

Os grupos prioritários permanecem os mesmos e incluem:

- Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas;

- Pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas;

- Povos indígenas em terras indígenas;

- Trabalhadores de Saúde:

- profissionais de saúde envolvidos na vacinação dos grupos elencados;

- trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência);

- Trabalhadores dos serviços de saúde envolvidos diretamente no atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

Aplicação de uma vez

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde informou que todas as doses da vacina de Oxford/AstraZeneca enviadas pelo Ministério da Saúde para o estado do Rio serão distribuídas aos municípios em única remessa para aplicação imediata, de acordo com as prioridades do PNI. A medida foi tomada tendo em vista que a aplicação da segunda dose pode ser realizada com intervalo de 90 dias após a primeira.

Já a remessa da segunda dose da vacina Coronavac para os municípios está programada para a primeira semana de fevereiro, de modo que as doses possam ser aplicadas nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo o intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose.