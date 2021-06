Por O Dia

Rio das Ostras - A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Rio das Ostras realizou na manhã desta quinta-feira, 27 de maio, uma ação de fiscalização conjunta com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP nos postos de combustíveis.

Foram verificados os volumes dos bicos de abastecimento com a utilização do balde de aferição, devidamente calibrado e lacrado pelo Inmetro, e feita a constatação de material/instrumentos obrigatórios consonantes à resolução número 09/2007 da ANP.

Foi verificado ainda a nova exposição dos preços dos combustíveis e apresentação ao consumidor, de acordo com a nova legislação, e verificada a pressão das bombas de GNV.

O Posto Shell, localizado no Âncora, foi infracionado pela ANP e pelo Procon Rio das Ostras por apresentar balde de aferição com selo de inspeção anual do Inmetro vencido e lacre violado.

Também com balde de aferição do combustível com o selo de inspeção anual vencido, o Posto Shell do Trevo de entrada da Cidade foi devidamente autuado.

“Foi uma ação conjunta para atender a grande demanda da população. Recebemos muitas denúncias em relação aos postos de combustíveis e é nosso dever fiscalizar”, explicou o coordenador executivo do Procon de Rio das Ostras, Dr. Rafael Macabu.