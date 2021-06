Rio das Ostras

Procon Rio das Ostras e ANP realizam fiscalização em postos de combustíveis

Com balde de aferição do combustível com o selo de inspeção anual vencido, o Posto Shell do Trevo de entrada da Cidade foi devidamente autuado

Publicado 01/06/2021 07:01 | Atualizado há 3 horas