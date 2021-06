Uff e Ceam fazem parceria para atendimento psicológico para mulheres que sofrem violência doméstica Divulgação

Publicado 01/06/2021 14:00

Rio das Ostras - Mais uma parceria da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Rio das Ostras vai ampliar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, que são atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher- Ceam.

A partir de junho, algumas usuárias terão consultas de psicologia com os estudantes da Universidade Federal Fluminense-UFF.

As consultas serão realizadas por alunos que praticam estágio pelo curso de psicologia da UFF, sob supervisão da professora Dra. Suzana Canez da Cruz Lima e com o apoio técnico da psicóloga do Ceam, Monique Senna Barreto Baraldini.

O objetivo do projeto “Escuta Clínica e Rodas de Conversa voltado para a experiência profissional das mulheres usuárias do Ceam” é proporcionar de forma on-line, acolhimento psicológico para algumas mulheres a partir de um espaço de escuta com intuito de auxiliá-las no fortalecimento da carreira profissional e na construção da autonomia sobre suas vidas, podendo assim promover mudanças benéficas no cotidiano delas no plano pessoal, familiar e social.

CEAM - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) é um equipamento da rede socioassistencial de Rio das Ostras que presta atendimentos e orientações com objetivo de atuar na prevenção e no enfrentamento das diversas formas de violência contra à mulher vítima de violência doméstica.