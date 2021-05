Vestibular Cederj abre inscrições para graduação a distância Foto: Divulgação / Cederj

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:42

Rio - As inscrições da 39ª edição do Vestibular Cederj abriram, nesta terça-feira, para os estudantes interessados em fazer graduação a distância. Serão oferecidas 7.574 vagas em cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogo. Os aprovados serão matriculados regularmente nas instituições que fazem parte do consórcio Cederj, como UFRJ, UFF, Uerj, UFRRJ, Cefet-RJ, UniRio e Uenf. As inscrições estarão abertas até o dia 11 de julho.

Para a licenciatura, os cursos disponíveis são História, Ciências Biológicas, Física, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo. Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção estão disponíveis na categoria bacharelado e Sistemas de Computação, Gestão de Turismo e Segurança Pública, como tecnólogo.

Todos os candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente até a data da matrícula podem participar do concurso. Para se inscrever, basta entrar no site www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2021-2/, preencher e enviar o formulário de inscrição e pagar a taxa de R$ 85. Caso o estudante deseje, o Vestibular Cederj 2021.2 poderá aproveitar as notas de mais de uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).