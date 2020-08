Itaguaí ganha centro de atendimento à mulher

ITAGUAÍ - O Governo do Estado inaugura nesta quinta-feira (27), às 14h, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam). A secretária de estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos vai comparecer à inauguração. O Centro é fruto de uma parceria da Prefeitura de Itaguaí com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH). O Ceam vai funcionar na Rua General Bocaiúva, sem número, exatamente em frente à prefeitura. Não vai ser difícil achar o local: a pintura da fachada é rosa chiclete.

O objetivo é prestar o primeiro atendimento à mulher que sofre qualquer tipo de violência e abuso. A Secretaria de Assistência Social do município fornece toda a estrutura física e profissional, com atendimentos psicológicos e sociais. O local não servirá como abrigo, mas poderá fazer os devidos encaminhamentos em casos de necessidade.

O Ceam Itaguaí se junta a outros equipamentos de atendimento a mulheres em situação de violência e discriminação. Os outros centros no estado são: Centro Integrado/Especializados de Atendimento à Mulher (Ciam) Márcia Lyra, criado em 2001 (Rio de Janeiro), Ceam Baixada, criado em 2008 (Nova Iguaçu) e o Ceam Queimados, criado em 2014 e reinaugurado em 2020.