A arma e as munições apreendidas: mesmo depois de capotarem com a viatura, policiais foram a pé atrás dos suspeitos Divulgação - 24º BPM

ITAGUAÍ – Policiais da 5ª Companhia (24º Batalhão de Polícia Militar) estavam em patrulhamento na manhã desta quinta-feira (10) na Avenida Isoldackson Cruz de Brito, nas imediações do Motel Di Amore, quando notaram um veículo com três indivíduos em atitude suspeita. Quando os agentes tentaram fazer uma abordagem ao veículo Volkswagen Voyage cor prata, os suspeitos fugiram em disparada. Os policiais foram no encalço deles. Ao entrar na Rua Alzira Santiago, no bairro Vila Margarida, os suspeitos atiraram contra a viatura da PM, que perdeu a direção e capotou.

Os policiais, porém, ficaram ilesos e continuaram a perseguição a pé até o final da rua, onde encontraram o Voyage, que, conforme verificação posterior, era roubado. Dentro dele estavam um revólver calibre 38, duas munições intactas e três deflagradas. Os suspeitos fugiram do local.

A ocorrência foi encaminhada à 50ª DP e o local de acidente, preservado para perícia.