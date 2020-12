Rubem Vieira aparece desta vez sentado, aparenta mais disposição e menos dificuldade para falar Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 09/12/2020 23:32 | Atualizado 09/12/2020 23:32

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, publicou um novo vídeo na sua página pessoal do Facebook às 11h47 desta quarta-feira (9) para informar sobre o seu estado de saúde e para agradecer às mensagens de desejo de pronto restabelecimento e as orações em prol da sua recuperação. No vídeo, ele também afirma que tem boas novidades para os itaguaienses, embora não tenha dito ainda quais.

Vieira foi testado positivo para Covid-19 no dia 1º de dezembro. Na sexta-feira (4), ele publicou uma mensagem – sempre na sua página pessoal – dizendo que estava em isolamento, obedecendo às ordens médicas e que estava se recuperando bem.

Porém, no sábado (5), o prefeito foi internado no Centro de Terapia Intensiva do hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca. Como não há boletins médicos nem confirmação da secretaria de comunicação da prefeitura, é razoável supor que Rubem ainda esteja em tratamento lá, embora - como informou o vereador de mandato e vice-prefeito eleito Valter Almeida (Podemos) na sua página pessoal de Facebook - não mais no CTI, e sim em um quarto no hospital da zona oeste da capital.

Na segunda (7), às 21h54, um vídeo em que Rubem fala deitado foi postado na sua página. Nele, o prefeito informou que se sentia melhor, que já estava trabalhando, e que não gostaria que ninguém sentisse na pele o que ele sentiu. Vieira prometeu equipar o hospital para enfrentamento do Covid-19, e que agilizaria os procedimentos com deputados e com o senador (possivelmente o senador Romário, colega de partido).

“É UMA DOENÇA TERRÍVEL”

A postagem desta quarta (9) mostra um vídeo com características diferentes daquele que foi postado na segunda (7): Rubem está sentado, aparenta mais disposição e fala com menos dificuldade. O texto de introdução é o seguinte: “Após duas semanas de tratamento, venho agradecer as inúmeras mensagens e orações por minha reabilitação. Ainda estou em recuperação e, por isso, não consegui responder todas as mensagens recebidas. Devemos manter os cuidados para prevenir a contaminação. A pandemia ainda não acabou. Vamos nos cuidar! Que Deus abençoe a você e a nossa Itaguaí”.

Na sua fala, Rubem Vieira anuncia a data e o horário da gravação (6h17), embora, mais uma vez, não mencione o local. Ele diz que a Covid “é uma doença muito terrível, eu não tinha noção de como eu sofreria, mas graças a Deus estou me recuperando, ainda estou acertando a questão da oxigenação, mas graças a Deus estou bem melhor, hoje me deixaram fazer a barba e lavar a cabeça, estou começando a voltar à minha vida normal”.

Ele diz também o seguinte: “já tenho falado com os secretários, estamos com muitas novidades boas, em breve estarei 100%, trazendo todas essas novidades para vocês”.