Por O Dia

Publicado 03/06/2021 13:34

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizará uma programação especial na semana do meio ambiente, que se iniciará neste sábado (05) e vai até quinta-feira (10/06). As ações são da Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo.

Em 1972, A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) definiu a data 05 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente.

O objetivo principal da secretaria é chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais.

“A semana do meio ambiente é uma ação de reflexão sobre a nossa relação com o planeta. A preocupação com as causas ambientais vem ganhando grande destaque nos últimos anos, e em Búzios não será diferente, por isso iremos promover uma programação especial para envolver e conscientizar a população buziana. Se não cuidarmos da nossa beleza natural, quem cuidará?”, explicou o Secretário de Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Cardoso.