Praia do Forte em Cabo Frio vira baile funk na madrugada Reprodução de vídeo

Por Juarez Volotão

Publicado 24/11/2020 07:24 | Atualizado 24/11/2020 10:27

Cabo Frio - Não é apenas o Boulevard Canal em Cabo Frio que sofre com a ausência de fiscalização e ações do poder público para garantir o cumprimento dos decretos municipais acerca da pandemia do coronavírus. Por todo município vemos flagrantes de desrespeito as leis e não foi diferente neste fim de semana no cartão-postal de Cabo Frio, a Praia do Forte, que na madrugada virou um grande baile funk.

Praia do Forte em Cabo Frio vira baile funk na madrugada. #ODia pic.twitter.com/u44Qu0FY1r — Jornal O Dia (@jornalodia) November 23, 2020

'O som estava ensurdecedor e não podemos nem dormir. Muita baixaria, gritaria e adolescentes bendendo muito e usando drogas para todos verem. A sensação é de terra sem lei e nós, que pagamos os nossos impostos em dia, não temos nem sossego para curtir um fim de semana ou um feriado em paz', afirma uma moradora, assustada com o que está acontecendo e o que ela chama de abandono e que prefere não se identificar.

Um empresário da orla da Praia do Forte nos disse que precisou fechar rapidamente o seu comércio, com medo de arrastão ou coisa pior: 'Já vivemos tempos difíceis, com Cabo Frio manchada lá fora pelo turismo de péssima qualidade e falta de atrativos, ainda precisamos fechar nossas lojas para não ser roubados ou passarmos por situação piores, assim fica muito complicado sobreviver nesta cidade. E o pior, ninguém faz nada. Eles vem, tomam conta e viram donos da praia', desabafa o empresário de forma anônima.

Procurada, a Prefeitura de Cabo Frio informa que a Guarda Civil Municipal não recebeu nenhum chamado relativo à aglomeração de público verificada na madrugada de sábado (21) para domingo (22), na orla da Praia do Forte.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) trabalharam durante o fim de semana no Boulevard Canal, coibindo as aglomerações que estavam ocorrendo no local. Para isso, o acesso de veículos foi proibido entre 22h e 6h e houve uma fiscalização efetiva no controle de horário de fechamento dos bares do Boulevard Canal, à 1h da manhã.



As reclamações sobre perturbação de sossego ou contravenção contra a paz pública devem ser feitas para a Polícia Militar, por meio do telefone 190. O telefone da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio é 153.