Mangueiras que abastecem oxigênio na UPA de Cabo Frio são cortadas Reprodução

Por Juarez Volotão

Publicado 08/12/2020 08:37 | Atualizado 08/12/2020 09:00

Cabo Frio - As mangueiras que abastecem o oxigênio em uma das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foram cortadas, neste domingo (06), de acordo com informações. O ato de vandalismo aconteceu na unidade do bairro Parque Burle.



Segundo nos informaram, os técnicos perceberam a situação neste domingo (6). O município também informou que uma outra ação criminosa teria acontecido na última quinta-feira na UPA de Tamoios.



Procurada, a Prefeitura nos informou que um boletim de ocorrência foi registrado na 126ª Delegacia Policial para investigar o caso.