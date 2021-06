'Vila da Santa' em Búzios figura como único brasileiro na lista dos 25 melhores pequenos hotéis - Imagem de internet

'Vila da Santa' em Búzios figura como único brasileiro na lista dos 25 melhores pequenos hotéisImagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 09/06/2021 13:03

Búzios - O Hotel 'Vila da Santa Hotel Boutique & Spa' em Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro figura como o único pequeno hotel brasileiro na lista premiada dos 25 melhores pequenos hotéis do mundo pelo Travaller’s Choice 2021, do Trip Advisor.

O hotel, que está prestes a comemorar 5 anos, está localizado entre a praia e a Praça dos Ossos no balneário e mistura o estilo buziano dos anos 1960 com detalhes franceses. O projeto, segundo os proprietários, foi construído numa casa original de pescador da década de 40, nasceu em 2010 e levou cinco anos para ficar pronto. A decoração é com peças de mais de anos de viagens do casal Bettina e Pierre d’Archemont, principalmente da França e Itália.

Publicidade

Além disso, o hotel também acaba de renovar o cardápio do restaurante La Gare, de gastronomia mediterrânea.