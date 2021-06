Búzios

Cerca de 90 carros foram impedidos de entrar em Búzios neste feriado e 7 festas clandestinas paralisadas

De acordo com a Prefeitura, as equipes do Grupo Integrado e Fiscalização (GIF), formado pela união das equipes de Postura, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar da cidade, atuaram com rigor para evitar aglomerações

