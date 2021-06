Centro de atendimento a Covid-19 em Búzios custa menos que a antiga tenda e ainda é Hospital de campanha - Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 07/06/2021 07:35

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro tem sido referência no combate a pandemia do coronavírus e isso tem refletido nos números, que estão favoráveis as ações e operações realizadas no balneário que é o destino turístico preferido do interior do estado.

Até este domingo (06) o município conta com 5.061 casos confirmados de coronavírus com surpreendentes 95% dos casos de pessoas curadas da doença, registrando 4.790 pessoas.

Atualmente com 6 leitos ocupados na rede pública de saúde, Búzios contabiliza ainda 57 óbitos. O município tem reforçado a atuação nas barreiras sanitárias, ampliado o número de leitos e a capacidade de atendimento na rede de saúde municipal, trocou a antiga tenda de triagem da Covid-19 por um Hospital de Campanha e tem a menor taxa de letalidade da doença na Região dos Lagos:' Os números e o resultado são favoráveis ao nosso município e as famílias buzianas, mas isso não nos faz acomodar, encostar ou deixar de trabalhar, uma vez que as operações de fiscalizações continua e o nosso cuidado e atenção com a pandemia da Covid-19 vai continuar, andando junto com a nossa preocupação com a geração de emprego e renda, e a retomada turística de Búzios, com precaução e cumprindo com todas as medidas sanitárias de combate ao coronavírus. Só com uma equipe de Governo alinhada e com o mesmo objetivo, é que conseguimos resultados tão importantes para a nossa cidade', afirma o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins.