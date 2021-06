Melhor temporada começa agora em Búzios - Matheus Coutinho

Melhor temporada começa agora em BúziosMatheus Coutinho

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 07:35 | Atualizado 07/06/2021 07:42

Búzios - Num momento em que o Turismo tem sido um dos principais setores prejudicados pela pandemia da Covid-19, um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, traz uma proposta para melhorar a experiência turística no balneário a partir da criação do Sistema "QR CODE" para informações turísticas, culturais e ambientais na cidade que é o destino turístico preferido dos visitantes do Brasil e do mundo.

O Projeto de lei 39/2021 é de autoria do vereador Niltinho de Beloca e foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Publicidade

Conforme a proposta, os locais de interesse turístico, cultural e ambiental serão afixados com painel com o código de barras bidimensional (QR CODE), contendo informações históricas e de relevância sobre os espaços, lugares ou homenageados, de preferência em três línguas: português, inglês e espanhol.

“Algumas cidades como Paraty e Cabo Frio já utilizam o "QR Code" nas placas turísticas. É mais prático, barato. Basta apontar o celular para o "QR Code" para ter acesso às informações sobre os pontos turísticos, monumentos históricos... Também poderá conter informação sobre o que é permitido ou não no local", defendeu o vereador Niltinho de Beloca.