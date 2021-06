Mais de uma tonelada de lixo é recolhido em Búzios na Semana do Meio Ambiente - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:16

Búzios - O evento “Limpeza de Praia”, promovido pela Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, realizado neste feriado de Corpus Christi, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, recolheu mais de uma tonelada de lixo.

Em Manguinhos, a limpeza foi na praia e no mar, com a presença do Prefeito Alexandre Martins, participação e apoio da Guarda Municipal Ambiental, Salva Vidas, Serviços Públicos, Ordem Pública, Técnicos do meio ambiente e moradores.

“É um prazer estar aqui com o nosso pessoal, participando dessa limpeza. Este é o primeiro de muitos outros eventos que faremos pelo nosso meio ambiente”, finalizou Alexandre.

No local foram recolhidos aproximadamente uma tonelada de lixo, entre eles: pneus, baterias, plásticos, garrafas, isopores, redes velhas, armações de ferros, vasilhames, entre outros.

No Mangue de Pedra e Praia Gorda, foram recolhidos mais de 80 kg, entre microlixos, garrafas plásticas, copos descartáveis, garrafas de vidros, embalagens de alimentos, entre outros. Também houve plantio de mudas de espécies nativas nos locais.