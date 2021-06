Cerca de 90 carros foram impedidos de entrar em Búzios neste feriado e 7 festas clandestinas paralisadas - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:16

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro divulgou um balanço das ações e operações de fiscalização neste feriado de Corpus Christi.

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, reforçou as barreiras sanitárias e toda fiscalização da cidade, em conformidade com o decreto municipal nº 1.583 de 26 de fevereiro de 2021, no combate à pandemia.

De acordo com a Prefeitura, as equipes do Grupo Integrado e Fiscalização (GIF), formado pela união das equipes de Postura, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar da cidade, atuaram com rigor para evitar aglomerações.

No balanço do feriadão, foram feitas intervenções em 07 (sete) festas irregulares e aproximadamente 90 carros foram impedidos de entrar em Búzios pelas barreiras sanitárias.

“Estamos no caminho certo contra COVID-19 e não podemos afrouxar a corda. Temos que proteger a nossa população. Com ordem e decência tudo dará certo", afirmou o prefeito Alexandre Martins.