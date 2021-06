Motociclista de 44 anos morreu em um acidente no sábado (5) na subida da Serra das Araras, em Piraí/RJ - Divulgação

Motociclista de 44 anos morreu em um acidente no sábado (5) na subida da Serra das Araras, em Piraí/RJDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:07

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da 7ª Delegacia, responsável pelo trecho da via Dutra no Sul Fluminense, divulgou nesta segunda-feira (7) o balanço da Operação Corpus Christi, realizada entre os dias 2 e 6 de junho. Os acidentes apresentaram queda, mas as multas aumentaram em relação ao ano passado.

De acordo com o balanço, em 2020 foram sete acidentes, com cinco feridos e nenhuma morte. Já nesse ano, foram registrados cinco acidentes, com um ferido e um óbito.

As multas tiveram um aumento de 47%. No ano passado, foram 180, e em 2021, foram 266 autuações. A infração de trânsito mais flagrada foi a falta do uso de cinto de segurança pelos ocupantes de veículos, sendo aplicadas 150 multas por este motivo.

Foram recolhidos 15 CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) e removidos cinco veículos. Durante a Operação deste ano, não houve ocorrência policial.