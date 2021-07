Processo foi realizado no Horto Municipal - Divulgação

Publicado 14/07/2021 13:00

Na última semana o Horto Municipal de Porto Real recebeu um processo seletivo organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR). Ao todo, 12 jovens que foram chamados através do banco de currículos do Sistema Nacional de Empregos (Sine), fizeram uma prova para as vagas de Jovem Aprendiz em uma empresa que atua no setor automotivo.