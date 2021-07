Porto Real está vacinando toda população contra a gripe - Reprodução internet

Publicado 13/07/2021 11:00 | Atualizado 13/07/2021 11:33

A Secretaria Municipal de Saúde abriu a vacinação contra a Influenza (H1N1) para o público em geral acima dos seis meses de idade a partir desta terça-feira (13). Para ser atendido, é necessário que o munícipe que ainda não é cadastrado na Rede Pública de Saúde, procure a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima de sua residência para a realização do cadastro e assim receber a vacina.

O atendimento acontecerá em todas as UFS's, confira os horários:

- 8h30 às 11h: USFs dos bairros Freitas Soares e Jardim das Acácias;

- 13h às 15h30: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte e Jardim Real.

Em relação ao intervalo de aplicação da vacina da Influenza para qualquer um dos imunizantes contra Covid-19, a secretaria explica que é necessário esperar até 14 dias. Já com a CoronaVac, o paciente deve primeiro ser imunizado com as duas doses, antes de ser imunizado com a vacina contra a Influenza. Isso porque o prazo entre as doses 1 e 2 da CoronaVac é menor que 14 dias.