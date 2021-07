Descarte de lixo doméstico - Reprodução internet

Descarte de lixo domésticoReprodução internet

Publicado 12/07/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos divulgou o cronograma de coleta de lixo doméstico nos bairros. Às segundas, quartas e sextas-feiras são atendidos: Nova Colônia, Ettore, Jardim Real, Bela Vista, Novo Horizonte, Colinas, Village, Parque Mariana, Beira Rio, Tecnopoloa e adjacências. Já nas terças, quintas e sábado: Jardim das Acácias, Freitas Soares, Bulhões, Fátima e São José.

O lixo domiciliar destinado à coleta deve ser acondicionado em sacos plásticos e só devem ser colocados na frente de casa no dia da coleta no bairro. Dúvidas podem ser tiradas com a Secretaria pelo número (24) 3353-1211.

É proibido o descarte irregular de lixo doméstico nas caçambas municipais, que são destinadas para o recolhimento de entulhos e lixo seco, como: o lixo gerado por meio de obras, reformas, construções, demolições, escavações e dentre outros, além de galhos e matos verdes.

A Secretaria ainda ressalta que isso é considerado crime ambiental passível de penalidades, além de provocar diversos transtornos como a proliferação de animais peçonhentos e vetores de doenças.