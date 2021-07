Defesa Civil no combate ao fogo no bairro Freitas Soares - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:00

A Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Defesa Civil Municipal, vem atuando nos últimos dias no combate a focos de incêndio no município. Nesta semana, foi utilizado um caminhão-pipa para apagar uma queimada em um terreno próximo à Lavanderia Municipal, no bairro Freitas Soares. No início do mês, houve o chamado para uma casa incendiada no Parque Mariana. Ninguém ficou ferido nos dois casos.

A Defesa Civil pede aos munícipes que não acendam fogueiras em áreas próximas à vegetação e nem manipulem outras fontes de calor, como velas ou incenso.

Caso seja presenciado um foco de incêndio em uma área florestal ou em um terreno com vasta vegetação, basta ligar para a Defesa Civil pelo telefone: (24) 3353-3537 ou para os Bombeiros: 193.