Rio – Um homem e uma mulher foram presos por agentes da 105ª DP (Petrópolis, nesta manhã, acusados de terem ateado fogo em uma mulher no bairro Carangola, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, no último dia 3. A vítima teve 80% do corpo queimado e morreu no hospital nesta sexta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, um terceiro acusado do crime está sendo procurado. Como um mandado de prisão temporária foi expedido, o suspeito é considerado foragido. Segundo as investigações, ele seria o ex-companheiro da vítima.



Os dois presos foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.