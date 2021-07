Assinatura na ultima quarta-feira, dia 7 de julho - Divulgação

Assinatura na ultima quarta-feira, dia 7 de julhoDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 11:00

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, assinou nesta semana um termo de cooperação para implementar o programa Supera RJ no município. O programa visa, entre outras funções, o combate à crise econômica, que nos últimos tempos foi agravada após a implantação das medidas de combate e contenção à pandemia do coronavírus.

O Supera RJ foi criado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e está previsto através da Lei Estadual 9.191/2021. “Um dos objetivos do programa é o repasse de verba, tendo como objetivo auxiliar famílias e pequenos empreendedores no enfrentamento da pandemia ”, expressou Alexandre, agradecendo a Secretaria de Estado pela confiança.

Publicidade

A secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), Valéria Sá, explica que para ser beneficiário do Supera Rio, o morador deve pertencer a um dos três grupos previsto no programa, sendo eles: Inscritos no CadÚnico e que não recebam o Bolsa família ou outro benefício; Desempregados e Trabalhadores Autônomos.

“Nós da Secretaria Municipal de Assistência Social estamos à disposição para auxiliar os munícipes na realização do cadastro. Para isso basta o munícipe ligar para o telefone (24) 3353-1779, ou se dirigir à sede da Secretaria, localizada à Avenida Fernando Bernardelli, s/n - Centro - Próximo ao Horto Municipal”, finalizou Valéria.