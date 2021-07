Prefeito se reuniu com os representantes do Instituto Nacional do Seguro Social - Divulgação

09/07/2021

Na última quarta-feira (7), estiveram presentes em reunião com o prefeito Alexandre Serfiotis, os representantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a gerente Executiva, Fabiane Azevedo de Jesus, e do analista do Seguro Social, Antonio Luidi de Oliveira Moraes. O objetivo do encontro foi a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o INSS e o município.

Segundo o prefeito, o termo visa a implantação de um posto avançado de atendimento em Porto Real. "Inicialmente será feita a implantação do sistema INSS e o treinamento da pessoa responsável pelo atendimento. No máximo em 30 dias estaremos atendendo a população portorrealense”, disse Alexandre.

A gerente Fabiane, explicou que através do posto o segurado poderá solicitar diversas informações acerca dos processos em andamento junto ao INSS. “Além dessa facilidade, o munícipe também poderá requerer diversos benefícios, bem como, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte, auxílio de prestação continuada (BPC), dentre outros”.

De acordo com o analista Antonio Luidi ainda esclareceu que o INSS passou nos últimos anos por uma forte digitalização do seu atendimento, como a implantação dos canais 135 (telefone) e aplicativo e site Meu INSS. “Todo o agendamento e demais informações ao segurado podem ser realizados por estes canais. Porém, existem muitas pessoas idosas e pessoas com dificuldade com a tecnologia, e por isso o INSS tem nesses acordos de cooperação técnica, uma forma de se manter próximo dessa população, com o objetivo de facilitar o acesso do segurado ao seu benefício”, finalizou.