Aposentados recebem a segunda parcela do 13º salário nesta segunda. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por iG

Publicado 05/07/2021 08:18

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga a segunda parcela do 13º salário adiantado nesta segunda-feira (5). Os aposentados que ganham até um salário mínimo (R$1.100) e tem final do benefício terminado em 8 recebem até R$ 550 hoje.



Além desses, os que recebem acima de R$ 1.100 e tem o benefício terminado em 3 ou 8 também recebem hoje a segunda parcela.

Também receberão aqueles que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão no ano corrente.



O Decreto 10.695 publicado no Diário Oficial da União do dia 5 de maio oficializou a antecipação do 13º salário para cerca de 31 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto.



O pagamento será finalizado ainda em julho de acordo com o calendário:

Quem recebe até um salário mínimo

- Final de benefício 1 - 24 de junho

- Final de benefício 2 - 25 de junho

- Final de benefício 3 - 28 de junho

- Final de benefício 4 - 29 de junho

- Final de benefício 5 - 30 de junho

- Final de benefício 6 - 1º de julho

- Final de benefício 7 - 2 de julho

- Final de benefício 8 - 5 de julho

- Final de benefício 9 - 6 de julho

- Final de benefício 0 - 7 de julho



Quem ganha acima de R$ 1.100

- Finais de benefício 1 e 6 - 1º de julho

- Finais de benefício 2 e 7 - 2 de julho

- Finais de benefício 3 e 8 - 5 de julho

- Finais de benefício 4 e 9 - 6 de julho

- Finais de benefício 5 e 0 - 7 de julho