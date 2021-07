Para 2022, o mercado financeiro reduziu a estimativa de 3,78% para 3,77%. O centro da meta é 3,50% no ano que vem. - Reprodução / Internet

Por iG

Publicado 05/07/2021 09:17

O Banco Central (BC) divulgou nesta segunda-feira, 5, o Boletim Focus, produzido por economistas de mais de 100 instituições financeiras. Na projeção, eles elevaram a expectativa de inflação para 6,07% em 2021, além de projetar uma alta maior para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2021, de 5.05% para 5,18%.



IPCA

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, sofreu um aumento de 5,97% para 6,07%. A meta para este ano é 3,75%, podendo variar entre 2,25% e 5,25%.

As metas são fixadas pelo Comitê de Politica Comentária (Copom), e para controlar o índice, o braço do BC eleva ou reduz a taxa de juros (Selic).



Para 2022, o mercado financeiro reduziu a estimativa de 3,78% para 3,77%. O centro da meta é 3,50% no ano que vem.

PIB

O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no ano, teve alta de 5,05% para 5,18%, na comparação com a semana passada. Já para 2022, o mercado reduziu a previsão de alta do PIB de 2,11% para 2,10%.

Taxa Selic

Para controlar a inflação, o mercado manteve a previsão da taxa básica de juros (Selic) em 6,50% ao final de 2021.



Na quarta-feira (16) o Copom elevou em 0,75% a taxa, para 4,25% ao ano. Em maio o BC já havia elevado em 0,75% a taxa, para 3,5%.



Já para 2022, a expectativa para a taxa Selic aumentou de 6,50% para 6,75%.