Apesar da liberação do saque, os recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o paísMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 08:54

Rio - Nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal liberou o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. Os recursos continuam disponíveis para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo país.

As agências da Caixa abrem as portas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas.

Confira o calendário de saque:

Nascidos em janeiro - 1º de julho



Nascidos em fevereiro - 2 de julho



Nascidos em março - 5 de julho



Nascidos em abril - 6 de julho



Nascidos em maio - 8 de julho



Nascidos em junho - 9 de julho



Nascidos em julho - 12 de julho



Nascidos em agosto - 13 de julho



Nascidos em setembro - 14 de julho



Nascidos em outubro - 15 de julho



Nascidos em novembro - 16 de julho



Nascidos em dezembro - 19 de julho



Como realizar o saque em dinheiro



Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”.



Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.



O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.



Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.



Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco. Confira no site da Caixa alguns tutoriais de como receber e movimentar o auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem.



Atendimento ao cidadão



A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, e está pronta para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.