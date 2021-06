O cliente que contratar a antecipação do saque-aniversário do FGTS no Pan poderá antecipar a partir de R$500 de seu benefício, em 3 parcelas anuais. - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:59 | Atualizado 24/06/2021 12:59

A partir desta semana, clientes do Banco Pan podem pedir a antecipação do saque-aniversário do FGTS de maneira 100% digital, diretamente pelo app da conta. A nova modalidade de empréstimo tem uma taxa de juros inferior a outros produtos do mercado e está disponível até para quem estiver ‘negativado’.



Segundo a Caixa Econômica Federal, atualmente há mais de R$ 434 bilhões em recursos depositados nas contas de dezenas de milhões de pessoas, e que poderiam estar circulando na economia. Todos os trabalhadores que possuem saldo no fundo de garantia podem alterar para a modalidade do saque-aniversário pelos canais digitais do FGTS.



A partir dessa solicitação, basta o cliente autorizar que o Banco visualize o seu saldo do FGTS para contratar sua antecipação com o Pan. A jornada do cliente é feita no app do Pan de forma muito rápida e intuitiva. Pelo próprio aplicativo do banco ele pode ser direcionado até o site da Caixa para as devidas escolhas e autorizações, caso ainda não tenham sido feitas.



“Além de uma taxa muito competitiva, abaixo das praticadas no mercado, estamos colocando tudo isso à disposição dentro do nosso app, de forma rápida e sem burocracia”, explica Diogo Ciuffo, diretor de Banco Digital e Meios de Pagamento no Banco Pan.



Ao solicitar a antecipação do saque-aniversário, o valor contratado será creditado em apenas 1 dia útil na conta do cliente, sem precisar esperar o mês do seu aniversário para o resgate e sem se comprometer com uma parcela mensal. Quando chegar o mês do seu aniversário, a Caixa fará o pagamento ao Pan automaticamente.



“Estamos sempre buscando soluções que atendam às necessidades dos nossos clientes, e sabemos que acesso à crédito de forma rápida, digital, e com preço justo é uma de suas principais demandas. Por isso, acreditamos muito na capacidade desse produto. Poder oferecer uma opção que caiba no seu bolso e ainda possa ser um fôlego extra, seja para um planejamento futuro ou mesmo para quitar alguma dívida”, complementa Diogo.



O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade de saque do fundo de garantia lançada ao mercado em 2019 que permite que o trabalhador com saldo no FGTS saque anualmente, em seu mês de aniversário, uma alíquota de seu saldo no fundo, acrescida de uma parcela adicional, de acordo com uma tabela estabelecida pelo Governo Federal.