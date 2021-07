1ª Sessão foi realizada no dia 22 do mês passado - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 07:00

Os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), titulares e suplentes, participaram na quarta-feira (7), da 2ª Sessão Plenária nas dependências do Horto Municipal. A Conselheira Marcelle Nardelli Baptista conduziu os trabalhos, que foram acompanhados pelos presentes, vereadores e pelo Secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore.

O Conselho é composto por representantes da administração pública, da sociedade civil organizada e do segmento produtivo. Entre os assuntos em pauta: A grande necessidade de trabalho de uma conscientização ambiental junto à população; a busca da visibilidade para um programa municipal de educação ambiental e um plano de arborização municipal.

A Conselheira Marcelle explanou sobre estes temas e outros ligados às atribuições do Conselho, inclusive sobre busca de parcerias privadas para desenvolvimento de programas e projetos ambientais.