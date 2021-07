Vaga para auxiliar de cozinha e garçom - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:00

O Sistema Nacional de Empregos (SINE) de Porto Real, está com diversas vagas abertas. O envio de currículos pode ser feito de forma pessoal na sede da Secretaria.

Os interessados devem se dirigir até a Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, ou através do e-mail: [email protected] No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.