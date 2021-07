Confira como se inscrever nos processos seletivos - Divulgação

Confira como se inscrever nos processos seletivosDivulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:05 | Atualizado 05/07/2021 17:54

Rio - O mês de julho começa com diversas oportunidades de estágio em vários setores de atuação. Ao todo são mais de 300 vagas abertas em quatro empresas. A primeira é a Americanas, que terá inscrições abertas até o dia 11 de julho para Programa de Estágio em logística. O Grupo Cataratas abre 10 vagas para área de atendimento ao público nos parques, e os selecionados irão trabalhar no AquaRio, no BioParque do Rio e no Centro de Visitantes Paineiras.

Já OLX Brasil oferece vagas para o primeiro programa de estágio em tecnologia exclusivo para mulheres, com 50% das vagas destinadas para estudantes de baixa renda. Por fim, a Fundação Mudes oferece nesta semana 307 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico, com o valor da bolsa-auxílio podendo chegar a R$ 2 mil. Confira como se inscrever nas vagas abaixo:

Publicidade

Americanas

A LET'S, plataforma de logística e fullfilment da Americanas S.A., está com vagas abertas para o seu Programa de Estágio. A seleção é voltada para jovens talentos apaixonados por logística e que tenham criatividade, flexibilidade, comprometimento, capacidade analítica, além de interesse em projetos de inovação e sustentabilidade e muita vontade de aprender.

Publicidade

Os estagiários irão trabalhar em parte dos Centros de Distribuição da companhia, localizados nas cidades de Barueri (SP), Itapevi (SP), Osasco (SP), Queimados (RJ), Rio de Janeiro, São José (SC) e Uberlândia (MG) ou em outras unidades de negócio em regime híbrido (presencial e remoto).

Para o programa, a companhia busca jovens universitários que estejam cursando graduação em Administração de Empresas, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Economia, Estatística, Física, Matemática ou qualquer área da Engenharia e que tenham previsão de formatura até junho de 2023. Com início previsto para o segundo semestre deste ano, o estágio será de 30 horas semanais e terá duração de 12 meses.

Publicidade

O processo seletivo contará com etapas gamificadas e será realizado de forma 100% online. A seleção inclui provas virtuais, game de resolução de enigmas em grupo e entrevista individual. Em cada etapa, será avaliado o perfil comportamental dos candidatos. Ao longo do estágio, os estudantes conhecerão mais sobre as diferentes áreas e negócios da LET’S, a mais completa plataforma de logística e distribuição para varejo físico e digital do país, e passarão por treinamentos e acompanhamento de gestores e do time de Gente & Gestão.

Os aprovados receberão bolsa auxílio e benefícios compatíveis com o mercado, além de descontos em compras nos sites da Americanas, Submarino e Shoptime. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de julho pelo site https://bityli.com/i3kZ8

Publicidade

Grupo Cataratas

Principal empresa de turismo sustentável do país, o Grupo Cataratas está com oportunidades para área de atendimento ao público. São 10 vagas para atuar em quiosques de alimentação e lojas, além de organizar os setores, do AquaRio, BioParque do Rio e Centro de Visitantes Paineiras. Os interessados devem acessar o site https://trabalheconosco.vagas.com.br/grupo-cataratas para se candidatarem às vagas desejadas.

Publicidade

Para a área de atendimento, além do Ensino Médio completo, os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar aos fins de semana e feriados. Saber inglês ou espanhol em nível básico, assim como saber a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), também são considerados diferenciais.

Como benefícios, o Grupo Cataratas oferece assistência médico-odontológica, auxílio academia, vales refeição e alimentação, seguro de vida, auxílio cultura, entre outros. Os salários da função serão divulgados durante o processo seletivos, que constará de triagem de currículo, dinâmica de grupo, entrevista com o setor de Gente, Cultura e Carreira (GCuca) da companhia e com os gestores de cada área.

Publicidade

OLX

A OLX Brasil lança o programa de estágio Geração Elas em Tech, exclusivo para mulheres, cis e trans, na área de tecnologia, com duração de até dois anos. As vagas são para os escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro da empresa. Os profissionais admitidos começam seu trabalho em formato 100% remoto e recebem todos os equipamentos necessários para a função em casa, além de suporte técnico online.

Publicidade

O Geração Elas em Tech é o primeiro projeto de estágio da OLX Brasil focado no desenvolvimento profissional de mulheres em tecnologia. As candidatas selecionadas serão alocadas dentro da área de Engenharia da empresa, sendo 50% das vagas destinadas para estudantes de baixa renda ou em vulnerabilidade social.

"Somos uma empresa digital com tecnologia 100% brasileira. Cerca de 25% de nossos profissionais da área de Tecnologia são mulheres, e mesmo estando acima da média nacional que é de 20%, apostamos no aumento das oportunidades para as profissionais nesse setor", avalia Sérgio Povoa, CHRO da OLX Brasil. "O Geração Elas em Tech tem como objetivo atrair, desenvolver e empoderar mulheres para revolucionar o mercado de tech e suportar a estratégia de sucessão de longo prazo na OLX Brasil", destaca.

Publicidade

As candidatas selecionadas serão acompanhadas por mentores especialistas em suas áreas de atuação, com quem poderão contar tanto para o desenvolvimento técnico, como de soft skills, auxiliando em seu crescimento profissional. Neste formato, o programa visa acelerar a profissionalização e desenvolvimento das estagiárias, com possibilidade de contratação após os seis primeiros meses de estágio.

O processo seletivo, que será realizado em parceria com a Companhia de Estágios, HR Tech que oferece soluções de recrutamento e seleção de estagiários, trainees e aprendizes para algumas das maiores organizações do país, acontecerá remotamente, com entrevistas e testes online.

Publicidade

De acordo com Tiago Mavichian, CEO e fundador da Companhia de Estágios, de 2017 até 2020, houve um aumento de 57% nas contratações de estagiárias de engenharia e tecnologia, segmentos tradicionalmente "dominados" pelo sexo masculino. Os dados são de um levantamento realizado pela empresa no início deste ano e refletem os movimentos de equidade de gênero que vêm tornando o ambiente corporativo mais igualitário. "A equidade de gênero é um valor inegociável, que traz inovação e prosperidade aos negócios. Ter um quadro de funcionários que reflita efetivamente a sociedade brasileira deve se tornar meta para todas as empresas", afirma Mavichian.

Para participar, as estudantes precisam estar cursando, em qualquer ano, ciências da computação, engenharia da computação, matemática e áreas correlacionadas. As inscrições já estão abertas e encerram no dia 9 de julho, através do link https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/olxbrasil/

Publicidade

O estágio terá início em 19 de agosto com bolsa compatível com o mercado, além de vale refeição, auxílio home office e assistência médica.

Fundação Mudes

Publicidade

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 307 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (64), Comunicação Social (37), Ciência da Computação (28), Marketing (19), Ciências Contábeis (11), Design (13), Direito (6), Pedagogia (5) e Nutrição (4). Ainda há vagas para cursos como Economia, Enfermagem, Fisioterapia, Hotelaria, Odontologia, Turismo, diversos cursos de Engenharia e muito mais.

Publicidade

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 15 no total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 32 vagas. As principais são em técnico em Eletrônica (9), técnico em Administração (5), técnico em Design Gráfico (4) e técnico em Mecânica (4), mas há vagas também para técnico em Informática, técnico em Química, técnico em Segurança do Trabalho, entre outras.