Há postos de trabalho para pessoas com deficiência (PcDs)Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:47

A prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), oferece nesta semana mais uma leva de vagas para quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho. São 414 vagas de emprego sendo disponibilizadas. Há postos para pessoas com deficiência (PcDs).





Confira as vagas disponíveis: Para concorrer a esses postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, reabertos no início deste ano (Tijuca, na Rua Camaragibe, 25; e Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102). Das 444 oportunidades disponibilizadas pela Secretaria, 191 são exclusivas para pessoas com deficiência e muitas delas não exigem experiência.Confira as vagas disponíveis:

Fundamental completo

Padeiro



Açougueiro



Auxiliar de Cozinha



Sushiman



Sommelier



Peixeiro



Mecânico de Refrigeração



Motofretista



Repositor

Médio completo

Balconista de Laticínios



Deposista Carga e Descarga



Operador de Caixa



Fiscal de Salão



Assistente de Compras



Consultor de Vendas

Superior

Farmácia

Vagas para PcDs

Não exige escolaridade: atendente de lanchonete





Fundamental incompleto





Operador de Supermercado



Ajudante de Produção



Auxiliar de Serviços Gerais



Servente de Limpeza



Escolhedor (separador de material reciclado)





Fundamental completo





Operador de Caixa



Repositor



Empacotador



Auxiliar de Frente de Caixa



Deposista//Carregador



Operador de Câmara Fria



Operador de Supermercado





Médio incompleto





Auxiliar Logístico





Médio completo





Atendente de Lanchonete



Consultor de Atendimento ao Cliente



Superior incompleto





Assistente Administrativo de DP e PMO



Assistente de Qualidade



Assistente de Suporte