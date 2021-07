Em julho, uma primeira leva de 23 lojas físicas abrirá as portas na cidade do Rio de Janeiro e em diversos outros municípios, como Niterói, Petrópolis e Belford Roxo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:13

Com a chegada do Magalu no Rio, com abertura de 50 lojas, a empresa vai gerar 3 mil empregos no Estado do Rio. Em julho, uma primeira leva de 23 lojas físicas abrirá as portas na cidade do Rio de Janeiro e em diversos outros municípios, como Niterói, Petrópolis e Belford Roxo. As oportunidades serão preenchidas antes do fim do ano.

Para quem ficou interessado em trabalhar na varejista, as inscrições devem ser feitas através do seguinte site https://carreiras.magazineluiza.com.br/ . Por lá, é possível encontrar oportunidades para vendedor e assistente de vendas em diversos municípios, como Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Niterói e Belford Roxo.

Para a vaga de vendedor, a empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, bolsa de estudo, previdência privada, vale-alimentação e vale-refeição.

Devido à pandemia de covid-19 e à necessidade de distanciamento social, as inaugurações seguirão todos os protocolos sanitários, sem aglomerações. "Estamos chegando com força total, com todo o nosso ecossistema, em uma fronteira fundamental para o varejo", diz Frederico Trajano, diretor presidente da empresa.

Além das lojas físicas, o Magalu já está operando no Rio de Janeiro um Centro de Distribuição de 30 mil metros quadrados e 28 pontos de cross-docking, que garantirão a rapidez das entregas. Atualmente, 50% das entregas feitas pelo Magalu são feitas em até um dia. Recentemente, a empresa lançou a entrega em até uma hora em dez cidades, como São Paulo, Fortaleza e Recife. A entrega em uma hora deve começar a ser feita no Rio de Janeiro no terceiro trimestre deste ano.

Sinergia

De acordo com Trajano, as lojas permitem que a empresa chegue mais rápido até o cliente e de forma mais barata, também nas compras online. Ainda em 2021, as cidades fluminenses passarão a contar com o fortalecimento local da operação da Logbee, o que deve gerar oportunidade de trabalho e renda para motoristas de utilitários, carros de passeio e motos.



A chegada dos pontos físicos também permitirá que o Magalu intensifique o Parceiro Magalu no Rio. O projeto tem contribuído para a digitalização de milhares de pequenos varejistas, até então 100% analógicos, que passam a vender pela internet para todo o país. As lojas físicas permitem que esse pequeno seller use a rota logística criada para atender as lojas do Magalu. Além disso, as lojas podem ser usadas como ponto de entrega e coleta dos produtos.