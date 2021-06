As empresas deverão apresentar laudos técnicos, assinados por profissionais habilitados, dos testes de validação e eficiência dos sistemas de segurança e uma comprovação dos mecanismos de validação para acesso remoto pelo titular da conta bancária - Reprodução/Pexels

As empresas deverão apresentar laudos técnicos, assinados por profissionais habilitados, dos testes de validação e eficiência dos sistemas de segurança e uma comprovação dos mecanismos de validação para acesso remoto pelo titular da conta bancáriaReprodução/Pexels

Por Marina Cardoso

Publicado 28/06/2021 08:00

Para além do concurso público do Banco do Brasil, há outros concursos abertos para quem busca uma oportunidade de trabalho através desses processos seletivos. Há mais de 3,8 mil vagas abertas. Para disputar uma vaga, os concurseiros devem se preparar para conseguir o tão sonhado emprego. Para isso, O DIA ouviu especialistas que elaboraram orientações.

A primeira delas é de que a preparação deve começar sempre pela leitura atenta do edital. Dessa forma, o concurseiro vai entender tudo sobre a prova que irá prestar e tudo sobre o cargo ao qual irá concorrer. Após isso, é a hora de elaborar o planejamento dos estudos.

"Isso envolve a escolha de um curso preparatório, materiais de estudos ou a opção de estudar sem um curso preparatório, que também pode ser válida. Se for para um cursinho, é importante pesquisar a reputação e o histórico, para saber se realmente vale a pena se matricular. Conversar com alunos e ex-alunos e verificar qualidade das apostilas são alguns dos passos importantes", indica Antonio Batist especialista em Gestão Pública e Empresarial.

Para quem vai optar por estudar sem se matricular em cursinhos, o principal cuidado é selecionar o material de estudos, que deve ser atualizado e, preferencialmente, que seja elaborado com base no edital do concurso. Programar os horários de estudos, exercícios e revisões, na medida do possível, também ajuda bastante.

No cronograma de estudo, o candidato deve passar por todos os conteúdos, mas com prioridade ao que tiver maior peso no edital, por isso a importância da leitura dele, além, é claro, de estudar o que tiver maior dificuldade.

"Revisar o que já domina e passar a dominar o que ainda não domina seria o melhor dos mundos. Para isso, o cronograma tem que considerar a realidade do candidato. De acordo com o tempo em que ele puder estudar, ideal é deixar 80% do tempo para matérias prioritárias (com maior peso ou com maior dificuldade) e 20% para revisão do que já conhece ou tem menor peso", sugere Antonio.

Esse porcentual, entretanto, pode e deve ser alterado conforme o candidato sinta que está aprendendo e também com as necessidades do candidato (tempo disponível, dúvidas). O cronograma deve contemplar mais de uma disciplina por dia, mas isso depende de quanto tempo o candidato tem.

"Pratique com questões de concursos anteriores e sempre dedique um tempo maior para estudar a teoria, sobretudo nas matérias em que tiver um aproveitamento baixo. Para aquelas que já domina, faça revisões periódicas para fixação do conhecimento", explica Jefferson Rodrigues, diretor de Educação do QConcursos.

Com o estudo através de provas anteriores, o candidato ficará mais familiarizado com o estilo da banca, entendendo as possíveis pegadinhas, além de ficar antenado nas matérias que caem com maior frequência. "Pratique todos os dias, sempre revisando os seus erros", acrescenta Jefferson.

Confira os concursos

A disputa por uma vaga tem sido cada vez mais acirrada, "Isso está associado a fatores como os aumentos anuais de salários e a crise econômica”, disse Camila Andrade, gerente do segmento militar no Elite Rede de Ensino. Confira os cursos abertos:

Prefeitura de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio está com edital para a contratação temporária de 3.543 vagas de trabalho, em diversas áreas da administração pública municipal. O certame contempla 61 cargos, nos níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1.100,00 e R$ 4.647,20. As inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira.

Os contratos terão duração de seis meses, com possibilidade de renovação por mais seis meses. Há postos para auxiliar de enfermagem, médico, advogado, pedagogo, técnico em segurança do trabalho, turismólogo, entre outras vagas. O edital pode ser conferido na íntegra na aba Diário Oficial, na edição do dia 14 de junho de 2021, dentro do site da Prefeitura de Cabo Frio: www.cabofrio.rj.gov.br

Cada candidato poderá se inscrever para um cargo de 40 horas semanais, ou até dois cargos de 20 horas semanais. Ao finalizar a inscrição, o candidato terá conhecimento de uma pontuação parcial, resultante das informações prestadas, e receberá o número de inscrição para acompanhamento e acesso à pontuação final.

Para se inscrever, basta acessar o link https://www.aprocesso.com.br/cabofrio/processo/1.





Colégio Naval



Segundo o edital divulgado pela Marinha, as inscrições para o Colégio Naval vão até o dia 18 de julho. Há 129 vagas disponiveis, entre elas 26 para negros ou pardos. O candidato precisa ter o Ensino Fundamental completo e ter menos de 18 anos. Existiam expectativas de que este ano o ensino militar fosse oferecer vagas para candidatos dos sexos masculino e feminino. Entretanto, no edital do concurso só estão abertas para o sexo masculino.



As avaliações escritas devem ser aplicadas em dois dias, no primeiro costuma ter 20 questões de matemática e 20 de inglês. Já no segundo, em geral são 20 questões de português, 12 de estudos sociais, 18 de ciências e uma redação.



“Para alcançar a aprovação no Colégio Naval, o candidato deve focar seus estudos em matemática. Nas outras disciplinas, é importante que o estudante equilibre o seu tempo entre teoria e exercícios, já que elas possuem o mesmo peso que a matemática na média final. Aconselha-se que o aluno faça pelo menos uma redação por semana”, diz Camila.

Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCar)



As avaliações escrições da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAr) serão abertas a partir do dia 4 de julho. Podem participar do concurso jovens do sexo feminino e maculino, com idade entre 14 e 19 anos e ter o Ensino Fundamental completo. A aeronáutica oferece 130 vagas (110 para o sexo masculino e 20 para o sexo feminino), com 16 questões de matemática, 16 de português, 16 de inglês e uma redação.



Os exames abordam conteúdos do Ensino Fundamental. De acordo com especialistas, as questões de matemática costumam ser bastante exigentes, em que o candidato deve classificar quatro ou mais afirmativas em verdadeiro ou falso. Sendo assim, diversos tópicos podem ser abordados em uma única questão. A redação deve ter no mínimo 100 palavras, no máximo 30 linhas e demonstrar a capacidade de expressão textual e senso crítico do candidato. Os temas da redação costumam abordar atualidades e problemas sociais.



“Para alcançar a aprovação na EPCAr, o candidato deve equilibrar seus estudos entre as três disciplinas, já que todas têm o mesmo peso no cálculo da média final. Sugere-se que o aluno faça pelo menos uma redação por semana a fim de desenvolver a habilidade de produção textual”, diz a gerente do segmento militar.

Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx)



Para quem já realizou as inscrições e está se preparando para a prova que será realizada nos dias 25 e 26 de setembro, há algumas informações para se levar em conta. No primeiro dia, o aluno deverá resolver 20 questões de Português, 12 de Física, 12 de Química, além de fazer uma redação. Já no segundo dia, a prova é composta de 20 questões de Matemática, 12 de Geografia, 12 de Inglês e 12 de História.



“O aluno que deseja seguir o oficialato deve focar os estudos em Matemática e em Português. Porém, deve equilibrar os estudos nas outras disciplinas para alcançar a mediana em todas as provas”, afirma Camila.

Outros concursos

- Quadros Complementares (QC-CA/FN/IM)



Os candidatos para essa competência devem ter o terceiro grau completo. Há vagas disponíveis para engenharia, administração e ciências contábeis. As 11 vagas disponíveis são para Segundo-tenente. O valor da inscrição está R$ 130 e estarão abertas a partir do dia 19 de julho até o dia 31 de julho.



- Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T)



As 16 vagas para Primeiro- tenente são para participantes de que possuem nível Técnico. As inscrições estarão abertas a partir de 19 de julho até 2 de agosto.



- Corpo de Engenheiros (CP-CEM)



O curso disponibiliza 25 vagas para Primeiro-tenente, que possuem 3º grau completo em engenharia. As inscrições irão do dia 19 de julho até 31 de julho.



- Médicos no Corpo de Saúde Marinha (CSM-Md)



Vagas disponíveis para homens e mulheres com menos de 36 anos, precisam ter o Ensino Superior concluído, com 26 ao total. O processo seletivo para primeiro-tenente estará com inscrições disponíveis do dia 26 de julho a 15 de agosto. Além disso, há para o "Corpo de Saúde Marinha (CSM-S)", com 7 vagas disponíveis para primeiro-tenente, com inscrições do dia 26 de julho a 15 de agosto.

Também haverá para ingresso quadro de Cirurgião-Dentista (CSM-CD). Homens e mulheres devem ter menos de 36 anos no dia 1° de janeiro do ano do Curso de Formação, ter concluído o Ensino Superior em Odontologia. Serão 5 vagas disponíveis para primeiro-tenente, com inscrições do dia 26 de julho a 15 de agosto.

*Com colaboração de Larissa Ferreira