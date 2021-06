Os interessados na oportunidade não precisam ter experiência. - Reprodução / internet

Publicado 23/06/2021 14:02 | Atualizado 23/06/2021 14:22

A rede de farmácias Raia Drogasil, está com 15 vagas para farmacêuticos na zona oeste do Rio de Janeiro, RJ. As inscrições já estão abertas e vão até 22 de julho. Os interessados na oportunidade não precisam ter experiência, mas devem ter ensino superior completo em Farmácia, CRF ativo, disponibilidade de horário e possibilidade de início imediato.

A jornada de trabalho prevista é de 11hs às 19:20hs ou de 14:40hs às 23:00hs, podendo ser aos sábados, domingos e feriados. Os candidatos que forem aprovados no processo, além do salário, receberão vale transporte, auxílio refeição ou alimentação, seguro de vida, Gympass, Cartão Benefício Farmácia, entre outros benefícios.

