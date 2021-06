Técnicos Industriais: busquem sua oportunidade no Mercado de Trabalho com o CRT-RJ - CRT-RJ / divulgação

Técnicos Industriais: busquem sua oportunidade no Mercado de Trabalho com o CRT-RJCRT-RJ / divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:00

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro (CRT-RJ) criou uma plataforma (CRT-RJ VAGAS) específica para a busca de empregos em seu segmento. A ideia é facilitar as coisas para quem busca uma recolocação no Mercado de Trabalho ou quer mudar de área.



A plataforma possibilita tanto o acesso à oportunidades, no Rio de Janeiro, como em outros estados. A iniciativa busca também ampliar o relacionamento com instituições e empresas, a fim de abrir mercados, tendo em vista que o empregador anuncia a sua vaga para os profissionais registrados no Conselho e dá início a um canal de relacionamento e parceria com o CRT-RJ.



Além disso, vale lembrar que as vagas são revisadas e qualificadas para publicação no site do CRT-RJ diariamente. O site oferece oportunidades exclusivas para diversos segmentos. E, o melhor, a inserção de vagas e currículos é gratuita.



De acordo com o presidente do CRT-RJ, Elizeu Medeiros, é fundamental as instituições realizarem essas ações. "Estamos disponibilizando essa plataforma, pensando na economia do Estado, mas também no ser humano. Diversas pessoas ficaram sem emprego nesta pandemia e queremos dar um suporte em nosso segmento com a criação do Vagas CRT-RJ", concluiu Elizeu.



As modalidades técnicas



Formados em cursos de ensino médio regulares que objetivam capacitá-los com conhecimentos teóricos e práticos em suas devidas áreas de atuação, os Técnicos Industriais estão presentes em vários segmentos da sociedade de acordo com suas modalidades profissionais como, Técnico em Construção Civil, Técnico em Edificações, Técnico em Eletrônica, Técnico em Programação de Jogos Digitais. Ao todo agregam 158 títulos.



O Vagas CRT-RJ possui oito categorias: