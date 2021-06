Escola Eleva Barra daTijuca - Caio Correa/Divulgação

22/06/2021

As unidades de Botafogo e da Barra da Tijuca da Escola Eleva, ambas localizadas no Rio de Janeiro, recebem inscrições, já abertas, para seu programa de bolsas de estudo até o próximo domingo, dia 27. Os interessados devem acessar o portal da instituição de ensino ou do Instituto Janelas Abertas, organização sem fins lucrativos responsável pela gestão de todo processo, para acessar os editais e formulários de candidatura. As oportunidades serão destinadas para alunos de baixa renda que estejam matriculados no 9º ano em 2021 para entrarem no 10º ano do ensino fundamental em 2022.

O processo é composto pela entrega de documentação que comprove a renda familiar, histórico escolar e cartas de apresentação e recomendação da família e do candidato; provas e dinâmicas presenciais com candidato e responsáveis; entrevista individual; e prova de inglês. Os selecionados recebem suporte na mensalidade escolar, uniforme, alimentação, material didático, além de acompanhamento psicossocial e pedagógico para os alunos e seus familiares com atendimentos em grupos e individuais.

"Desejamos contribuir com a formação de jovens, que compartilhem o nosso sonho de transformar o Brasil com cidadania, entusiasmo e excelência, promovendo inclusões e a cidadania global, além de respeito às individualidades e compromisso com a diversidade", analisa Júlia Rodrigues, Coordenadora do Instituto Janelas Abertas.

Três critérios são essenciais para selecionar esses jovens: necessidade financeira, excelência e famílias que valorizem a educação. "Entendemos que excelência tem relação direta com as competências em todas as áreas de conhecimento como habilidade acadêmica, nas artes e nos esportes. Acreditamos em uma relação de três partes: escola, família e aluno. Por isso, analisamos o engajamento tanto da família quanto do candidato frente à oportunidade oferecida. Buscamos famílias participativas e comprometidas, que acreditem que uma educação de alta qualidade pode transformar suas vidas", avalia Julia.

O Instituto Janelas Abertas é uma organização sem fins lucrativos, resultado de uma estrutura inovadora na educação básica privada no país: um fundo filantrópico destinado para bolsas escolares. Além disso, a fim de potencializar o impacto do Programa, há um matchfunding estabelecido com a Escola Eleva: a cada real doado para a associação, a Escola Eleva doa mais um real.

Atualmente, o Janelas Abertas apoia 81 alunos, contemplados com bolsas parciais e integrais, nas unidades do Rio de Janeiro e de Brasília da Escola Eleva. Mais de 40% destes estudantes são oriundos da rede pública e 59% se declaram pretos ou pardos. A renda média das famílias com bolsa integral hoje é de 1 salário mínimo per capita.

O Instituto estabeleceu uma rede de boas práticas para programas de bolsas com escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Janelas Abertas ainda mantém parcerias com mais de 40 ONGs, como a rede Parceiros da Educação e o Instituto Reação, do judoca Flávio Canto.

Nos últimos dois anos, o Instituto aprovou 100% dos alunos formandos em universidades de ponta no eixo Rio-SP, como UERJ, UFRJ, USP, FGV e PUC-Rio e contou também com aprovações em renomadas universidades internacionais, como UAmherst, Rice University e Duke University, localizadas nos Estados Unidos.