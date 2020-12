Falta de abastecimento atinge mais de 30 bairros do Rio e Baixada Fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 10:09

Rio - Um rodízio de abastecimento feito pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) nesta quarta-feira (16) pode afetar trinta e cinco bairros do Rio e quatro municípios da Baixada Fluminense.



Esse procedimento tem sido feito desde o dia 15 de novembro, quando um problema técnico na Elevatória do Lameirão comprometeu a distribuição de água em 25%.

Confira os bairros afetados:

Anchieta;

Acari;

Parque Columbia;

Pavuna;

Coelho Neto;

Colégio;

Parada de Lucas;

Cordovil;

Vista Alegre;

Irajá;

Vila Kosmos;

Vicente de Carvalho;

Jardim América;

Guadalupe;

Costa Barros;

Campo Grande;

Inhoaíba;

Cosmos;

Paciência;

Santa Cruz;

Sepetiba;

Pedra de Guaratiba;

Bangu;

Parte da Tijuca (Usina);

Santa Teresa;

Rio Comprido;

Ipanema;

Laranjeiras;

Riachuelo;

São Francisco Xavier;

Benfica;

Rocha;

Sampaio;

São Cristóvão;

Ilha do Governador.

Municípios afetados:

São João de Meriti;

Nilópolis;

Nova Iguaçu;

Mesquita.

Previsão de normalização

Na terça-feira (15) foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), onde o presidente da Cedae, Edes Fernandes de Oliveira, informou que o motor da Elevatória do Lameirão foi testado na fábrica e a previsão para chegar ao Rio é na próxima sexta-feira (18).



Ele também informou que o dispositivo deverá começar a funcionar no dia 22 e a expectativa é que o abastecimento comece normalizar no dia 23.



"Essa elevatória é de 1965 e nada disso teria acontecido se providências anteriores tivessem sido tomadas", disse Oliveira.



O presidente também prometeu um desconto de 25% nas contas de quem foi prejudicado pela falta d'água.