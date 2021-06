O valor médio do benefício é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O valor médio do benefício é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 09:45

Rio - O calendário da terceira parcela do auxilio emergencial já está disponível e começa, na próxima quinta-feira (17), para cadastrados no Bolsa Família com final de NIS 1. Para os beneficiários que não fazem parte do programa, os pagamentos começam com o depósito em conta no domingo (20) para nascidos em janeiro. O saque em espécie da segunda parcela foi adiantado, mas o governo e a Caixa não deram informações se haverá outro adiantamento com a terceira parcela.



Fazendo ou não parte do Bolsa Família, os valores do auxílio são uma cota de R$ 150 para famílias de uma pessoa apenas; R$ 250 para famílias de duas pessoas ou mais (o valor regular); e R$ 375 para mães chefes de família. Confira os calendários:

Pagamento da terceira parcela para inscritos no Bolsa Família:



NIS final 1 - 17 de junho



NIS final 2 -18 de junho

NIS final 3 - 21 de junho



NIS final 4 - 22 de junho



NIS final 5 - 23 de junho



NIS final 6 - 24 de junho



NIS final 7 - 25 de junho



NIS final 8 - 28 de junho



NIS final 9 - 29 de junho



NIS final 0 - 30 de junho

Pagamento para beneficiários do auxílio:

Nascidos em janeiro recebem - 20 de junho



Nascidos em fevereiro recebem - 23 de junho



Nascidos em março recebem - 25 de junho



Nascidos em abril recebem - 27 de junho



Nascidos em maio recebem - 30 de junho



Nascidos em junho recebem - 4 de julho



Nascidos em julho recebem - 6 de julho



Nascidos em agosto recebem - 9 de julho



Nascidos em setembro recebem - 11 de julho



Nascidos em outubro recebem - 14 de julho



Nascidos em novembro recebem - 18 de julho



Nascidos em dezembro recebem - 21 de julho

Atendimento ao cidadão



A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, e está pronta para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.