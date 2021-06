Negociações estão em curso, com a presença de um servidor do Procon-RJ atuando como mediador - Divulgação

Negociações estão em curso, com a presença de um servidor do Procon-RJ atuando como mediadorDivulgação

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 15:54

Rio - Desde o mês de maio, o Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) está promovendo mutirões de negociação de dívidas entre consumidores e concessionárias de luz, água e gás. Os eventos foram organizados para ajudar a população fluminense que está passando por dificuldades financeiras devido à pandemia. O pontapé inicial foi dado com a Light, depois participaram Enel, Naturgy, fechando com a Cedae.

As inscrições foram virtuais e, para participar, o consumidor precisava apenas preencher um formulário online. Todas as empresas participantes se comprometeram a oferecer condições especiais para os mutirões. Dívidas puderam ser negociadas de forma parcelada, sem juros, multa e entrada. Dependendo do caso, a concessionária de água e esgoto irá parcelar os débitos em até 60 vezes, já as de luz e gás, em até 24 vezes

Publicidade

“Os números mostram como aumentaram os inadimplentes na pandemia e que muitos desejam sanar suas dívidas. Ficamos realizados em poder ajudar tantas pessoas nesse momento. É importante ressaltar também a parceria com as empresas, que concederam condições inéditas, que jamais foram realizadas” observou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

A autarquia recebeu ao todo 5.863 inscrições. Apesar das inscrições terem sido encerradas, as negociações estão em curso, sempre com a presença de um servidor do Procon-RJ atuando como mediador.