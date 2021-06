As sócias, Veronica Dudiman, Daniele Mattos e Amanda Abreu - Avon/ divulgação

As sócias, Veronica Dudiman, Daniele Mattos e Amanda AbreuAvon/ divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:25 | Atualizado 23/06/2021 18:25

Para expandir a potência das mulheres negras por meio do desenvolvimento e conexão com o mercado de trabalho, a Avon e a consultoria Indique Uma Preta se uniram para lançar o Sou Potência, um programa de capacitação que tem como objetivo promover o desenvolvimento de estudantes negras.

A empresa irá selecionar estagiárias que serão contratadas pela multinacional ao final do projeto.

Publicidade

"Esse programa é muito significativo para nós, que somos uma empresa liderada, gerida e composta exclusivamente por mulheres negras. Desenvolver um processo seletivo focado neste grupo é celebrar, protagonizar e contar nossa própria história", diz Amanda Abreu, Daniele Mattos e Verônica Dudiman, sócias cofundadoras da consultoria.





O Sou Potência é uma criação da Indique Uma Preta. Com o aumento da vulnerabilidade da população negra, principalmente das mulheres negras, frente à pandemia de COVID 19, o programa propõe um olhar focado na potência intelectual e criativa desse público.

O processo seletivo contará com uma etapa de recrutamento e seleção conduzida pela Indique Uma Preta. Depois disso, as finalistas participam de um evento com duração de 4 dias, que contará com experiências de desenvolvimento que apoiarão o mapeamento e a contratação de talentos para as posições de estágio abertas na Avon. Além disso, as que não forem contratadas ficarão no banco de talentos da Indique Uma Preta e da Avon para futuras oportunidades.

Publicidade





As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de junho pela plataforma da Indique Uma Preta na Gupy -



Compromisso Antirracista



A busca por mais equidade racial na Avon é um propósito que vem sendo colocado em prática na companhia há cinco anos e que foi fortalecido em 2020 com a divulgação do Compromisso Antirracista da empresa, elaborado pelos times de Recursos Humanos e por colaboradores da Rede pela Diversidade - grupo criado com foco em conscientizar e debater a diversidade na companhia. "O Sou Potência traz o olhar para a importância de reconhecer e valorizar o repertório das estudantes e proporcionar aprendizados que sejam relevantes para a vida profissional de todas as candidatas. Por meio do grupo de trabalho construído a partir da nossa parceria com a Indique Uma Preta, queremos investir na capacitação e estimular a troca de experiências entre elas", comenta Daniella Moura, diretora de Recursos Humanos da Avon.As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de junho pela plataforma da Indique Uma Preta na Gupy - https://soupotencia.gupy.io . As seleções para as quatro vagas de estágio exclusivas para mulheres negras nas áreas de Marketing, Finanças e Compras em São Paulo e Logística no Centro de Distribuição de Simões Filho na Bahia irão ocorrer até o fim de julho. Para participar, as candidatas devem ter formação prevista para dezembro de 2022 ou dezembro de 2023.A busca por mais equidade racial na Avon é um propósito que vem sendo colocado em prática na companhia há cinco anos e que foi fortalecido em 2020 com a divulgação do Compromisso Antirracista da empresa, elaborado pelos times de Recursos Humanos e por colaboradores da Rede pela Diversidade - grupo criado com foco em conscientizar e debater a diversidade na companhia.

O compromisso é um plano de ação que visa, entre outros pontos, ampliar a empregabilidade de pessoas negras e a sua presença em cargos de liderança, acelerar a inovação nos produtos para que representem toda a diversidade da beleza brasileira, além de amplificar as vozes de mulheres negras por meio de suas campanhas.



Alguns dos objetivos estabelecidos no Compromisso Antirracista incluem a meta de 30% de mulheres em cargos de liderança até 2030, a contratação de pelo menos 50% de pessoas autodeclaradas negras em processos seletivos e o aumento do número de colaboradores negros nas áreas de Comunicação, Recursos Humanos, Marketing e Vendas - onde há menor representatividade negra na empresa. Além disso, a Avon também aposta no letramento e sensibilização de equipes em prol da equidade racial e no incentivo ao empreendedorismo negro feminino.